La guerra de los nazis contra el expresionismo

Tres millones de personas en Alemania y Austria asistieron desde 1937 a la exposición con la que los nazis quisieron denunciar lo que llamaron “arte degenerado”. ‘Degenerate Art, 1993. The Nazis vs. Expressionism’ es un documental de David Grubun, producido en 1993, que cuenta con imágenes de esa exposición, así como de la que se realizó en 1992 para recordar la guerra de los nazis contra los nuevos movimientos vanguardistas, en especial el expresionismo.

El reportaje incluye testimonios de alemanes que asistieron a la muestra, incluidos algunos que creían que sería la última oportunidad que tendrían de ver esas obras de arte. Muchas de esas obras fueron después quemadas y las más valiosas, subastadas por los nazis en Suiza.

—When the Nazis Declared War on Expressionist Art. Open Culture.

—Degenerate art: Why Hitler hated modernism. BBC.

Imagen: ‘Tropas de asalto avanzan bajo el gas’. Otto Dix, 1924.