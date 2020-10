‘Totally Under Control’: mentiras, secretos y manipulación en la pandemia de Trump

Después de una carrera cinematográfica en documentales en la que dio una segunda visión de asuntos de gran actualidad, Alex Gibney decidió darse prisa para sacar en pocos meses su última obra, ‘Totally Under Control’, una historia sobre la respuesta a la pandemia en EEUU en los primeros meses con una comparación con la labor de las autoridades en Corea del Sur. Quería terminarlo antes de las elecciones de EEUU en noviembre. Junto a las codirectoras Suzanne Hillinger y Ophelia Harutyunyan, ha querido reflejar la «inaudita incompetencia» de la Administración de Donald Trump.

«Los científicos habían avisado. El Gobierno de EEUU no estaban haciendo nada», dice uno de los entrevistados.

En una entrevista con los tres en NYT, explican un momento que simboliza esa caótica respuesta. Lograron entablar contacto con Max Kennedy, el joven que dirigía un equipo de 20 voluntarios en el plan organizado por Jared Kushner, el yerno de Trump, para conseguir el material médico que faltaba en los hospitales. Una iniciativa propia de aficionados en el país más poderoso del planeta, mientras el Gobierno manipulaba el trabajo del CDC, la institución científica más importante del país en materia de enfermedades infecciosas.

«Hubo una historia muy kafkiana. A los voluntarios les dijeron que si recibían propuestas sobre ventiladores, deberían enviarlas a una persona concreta de la FEMA (agencia federal de emergencias en EEUU), y por eso enviaron todas las pistas a esa representante de la FEMA. Y luego ella apareció un día y les dijo: ‘¿Por qué me están enviando esas pistas? Yo no tengo nada que ver con ventiladores. Por favor, envíenlas a este enlace de la web de la FEMA que está dedicado a los ventiladores’. Y Max dijo que cuando fue a la web, no estaba claro, pero al final tocó en varios enlaces y le redireccionaron a una dirección de email, y ese email les terminaba llegando al equipo de Max Kennedy. Así que estaban reenviando estas pistas sobre ventiladores a sí mismos».

Gibney es autor de varios documentales premiados, como ‘Enron: The Smartest Guys in the Room’ (nominado a los Oscar) y ‘Taxi to the Dark Side’, premiado en los Oscar de 2007. Esta última obra cuenta la historia de un taxista afgano, que murió torturado en la base norteamericana de Bagram en Afganistán.