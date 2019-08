EEUU no es precisamente el mejor país del mundo

La sección de opinión del NYT puso a prueba una declaración que es habitual entre los políticos norteamericanos, casi un requisito obligatorio para los que se presentan a las elecciones. La que dice que EEUU es el mejor país del mundo. Es indudable que es el más poderoso y uno de los de mayor renta entre las democracias occidentales, ¿pero el mejor? ¿Cuántos ciudadanos se benefician de ese presunto estatus?

12,8 millones de niños viven en EEUU por debajo del umbral de pobreza. El país tiene la mayor tasa de pobreza entre los países de la OCDE. Es el 19º en el ranking de conocimientos escolares sobre ciencia, el 20º en lectura y el 30º en matemáticas.

EEUU es también el país con el mayor gasto sanitario per cápita, lo que no impide que caiga hasta el 27º puesto en expectativa de vida y el 56º en mortalidad infantil.

El vídeo también destaca que el primer puesto de EEUU está garantizado en ciertos aspectos no especialmente deseables: número de armas en manos privadas, de matanzas provocadas por esas armas, de espectadores de televisión, de abuso de fármacos y de presos.

Educación, sanidad y seguridad son factores que deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir cuál es el mejor país del mundo.

The myth of America as the greatest nation on earth is at best outdated and at worst, wildly inaccurate. If you look at data, the U.S. is really just O.K. pic.twitter.com/pFrWBH0Zfl

— New York Times Opinion (@nytopinion) July 2, 2019