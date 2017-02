Trump y el camino hacia el fascismo

Der Spiegel no se ha andado con tonterías con su última portada. Se han hecho muchas de muy diferentes estilos a cuenta de Trump. No todas han acertado con lo que iba a pasar. Otras desde el principio clavaron el carácter egocéntrico de Donald Trump y el peligro que suponía.

Ahora –en especial con el veto a la entrada en el país de las personas procedentes de siete países musulmanas, de momento suspendido por un juez federal–, llega la hora de definir en una imagen lo que ha hecho, no lo que podría hacer.

En The New Yorker, eligieron una imagen más sutil –la llama apagada de la Estatua de la Libertad– destinada a sugerir más que a contar o denunciar. En Der Spiegel, prefirieron golpear al lector con una imagen brutal, la de Trump sosteniendo la cabeza de la estatua, por tanto, del símbolo de la libertad. Es obvio que evoca la de los secuestradores de ISIS, o antes de Al Qaeda, decapitando a sus rehenes.

Para los que piensen que la comparación visual es exagerada o incluso grotesca, la pregunta que hay que hacerse es: ¿quién tiene más posibilidades de poner en peligro la democracia en Occidente? ¿Los terroristas yihadistas o un presidente de ideas xenófobas que parece haber declarado la guerra a todo el mundo, incluidos los jueces de su país?

Hace unos días, Trump definió en Twitter a los que se manifiestan contra el veto a los inmigrantes musulmanes como “anarquistas profesionales, matones y manifestantes pagados”. Más allá de la duda sobre si son más peligrosos los anarquistas profesionales o los amateurs, se trata de la típica frase que podría pronunciar cualquier dictador para quien los disidentes son una amenaza para toda la sociedad o sencillamente están a sueldo de enemigos del país.

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it’s death & destruction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017